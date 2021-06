Metroid Dread traina la serie su Wii U: Samus Aran domina l'Old Gen Nintendo

Ancora orfani di aggiornamenti sostanziosi sull'attesissimo Metroid Prime 4, gli appassionati della serie Nintendo hanno comunque avuto di che festeggiare in occasione dell'E3 2021.

Dal palco del Nintendo Direct organizzato per la fiera videoludica, il colosso di Kyoto ha infatti annunciato un capitolo completamente inedito della serie Metroid. Con quest'ultima pronta a calcare nuovamente l'immaginario 2D su Nintendo Switch, il reveal di Metroid Dread si è rivelato rapidamente un grande successo. In particolare, ai dati sui preordini decisamente positivi, si è affiancato ora anche un ulteriore fenomeno, che vede protagonista...Nintendo Wii U!



Un breve sguardo alla classifica dei Best Seller sulla console old gen della compagnia nipponica rivela infatti un rinnovato interesse del pubblico per le precedenti avventure di Samus Aran. Da Metroid: Zero Mission a Metroid Fusion, le precedenti epopee della cacciatrice di taglie sono state prese d'assalto dai possessori dell'hardware, desiderosi di farsi trovare preparati al ritorno dell'IP su Nintendo Switch. Direttamente dall'epoca Game Boy Advance, i due titoli occupano rispettivamente primo e secondo posto in classifica, mentre la Metroid Prime: Trilogy manca di poco il podio, arrestandosi al quarto posto.

Per tutti i dettagli sul ritorno in due dimensioni di Samus Aran, vi rimandiamo alla ricca anteprima di Metroid Dread redatta dal nostro Marco Mottura.