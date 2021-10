Metroid Dread: utili recap sull'avventura di Samus nel nuovo report di Nintendo

Con Metroid Dread ormai vicinissimo al suo debutto su Nintendo Switch fissato per l'8 ottobre 2021, Nintendo si prepara a concludere la sua serie di report incentrati sulla nuova avventura di Samus Aran. Il volume 9 del Metroid Dread Report fa sostanzialmente un recap di tutte le caratteristiche base del gioco.

Anzitutto la Grande N fa un riassunto a grandi linee della storia raccontata in Metroid Fusion, il precedente capitolo della serie 2D uscito nel 2002 su Game Boy Advance, di cui il nuovo Dread è un seguito diretto. La casa di Kyoto poi nel ricapitolare quali saranno tutti i movimenti e le abilità base di Samus, che può correre, combattere a suon di raggi laser e missili, effettuare contrattacchi e scivolate per attraversare i cunicoli più stretti. Molte di queste possibilità sono state viste anche in Metroid Samus Returns, remake del secondo capitolo della serie arrivato su 3DS nel 2017.

Nintendo si concentra poi sulle mappe di gioco, ribadendo che l'attenta esplorazione del mondo di gioco è una delle caratteristiche peculiari del brand e, di conseguenza, anche di Metroid Dread. Il report si conclude poi ricordandoci alcuni elementi già ampiamente approfonditi in occasioni passate, come la minacciosa presenza degli E.M.M.I., creature robotiche che daranno la caccia alla protagonista lungo la mappa ogni volta che la individuano.

Per ulteriori approfondimenti potete dare uno sguardo agli scenari del pianeta ZDR in Metroid Dread. In attesa della recensione, inoltre, ecco un'ora di gameplay di Metroid Dread su Switch OLED.