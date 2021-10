Metroid Dread ha venduto quasi 90.000 copie in Giappone, Switch OLED a 138.000 unità

Arrivano i primi dati di vendita di Nintendo Switch OLED e Metroid Dread dal Giappone. Nel Regno Unito Metroid Dead ha registrato il miglior lancio di sempre per la serie e il gioco è stato accolto positivamente anche nel Paese del Sol Levante.

Metroid Dread ha venduto 87.000 copie fisiche in Giappone registrando il miglior debutto di sempre per la serie dal 2000 ad oggi, vendendo molto più di Metroid Samus Returns che nel 2017 piazzò 29.000 copie su Nintendo 3DS. I dati di Metroid II Return of Samus e Super Metroid non sono disponibili ed è dunque difficile fare un raffronto, certo è che Metroid Dread ha venduto poco meno di 90.000 copie al lancio, un risultato sicuramente positivo per una serie molto più popolare in Nord America rispetto al paese asiatico.

Buona accoglienza anche per Nintendo Switch OLED, la console ha venduto 138.000 pezzi mentre le console della famiglia Switch hanno piazzato un totale di 180.000 unità la scorsa settimana. Il dato di Switch OLED è più basso rispetto a quello di Switch Lite (178.000 pezzi venduti al lancio in Giappone) ma bisogna tenere presente la differenza di prezzo e il fatto che Switch OLED sia stato venduto tramite lotterie a causa delle scarse scorte disponibili.