Metroid è fantascientifico in questo cosplay di Samus in tenuta azzurra

Mentre Nintendo stupisce il pubblico con il Virtual Boy PRO, l'annuncio tanto atteso di Switch 2 continua a latitare. La seconda edizione della console ibrida della Grande N porterà con sé diverse novità, tra cui un ritorno esplosivo, quello di Samus Aran di Metroid. La bionda eroina è in preparazione...

Metroid è una delle saghe Nintendo più iconiche e di maggior successo, e pensate che il primo episodio risale addirittura al lontanissimo 1986. La serie è a tema fantascientifico, in uno spazio remoto in cui la Federazione Galattica impega dei cacciatori di taglie per affrontare la minaccia dei pirati spaziali. Una di questi è Samus Aran, protetta dalla sua Zero Suit azzurra e armata di braccio cannone con munizioni infinite.

Da ormai diverso tempo si vocifera del ritorno di Prime, l'iterazione in prima persona della saga. Secondo dei leak Metroid Prime 4 sarebbe nelle fasi finali dello sviluppo e per fonti attendibili Metroid Prime 4 potrebbe arrivare nel 2024. Molto, potrebbe dipendere proprio da Switch 2. In attesa di eventuali annunci in merito, la cosplayer Vanessa Perez impersona la bionda eroina protagonista della serie.

In questo cosplay di Samus Aran da Metroid siamo al fianco della cacciatrice spaziale. La protagonista non indossa la Tuta Energia, l'esoscheletro cibernetico fornitole dai Chozo, ma la Zero Suit.

