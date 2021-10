Metroid: in che ordine bisogna giocarli per seguire la storia?

Metroid Dread arriva su Nintendo Switch l'8 ottobre 2021. Dopo alcuni anni di assenza l'iconica Samus Aran è pronta a regalare nuove soddisfazioni ai fan, tornando protagonista di un'avventura 2D inedita a 19 anni di distanza dall'uscita di Metroid Fusion su Game Boy Advance.

Il franchise Nintendo è in circolazione dal lontano 1986, e da allora si sono susseguiti numerosi episodi che hanno approfondito sempre di più la storia di Samus e le vicende che l'hanno vista protagonista. E sebbene la trama non sia un elemento cruciale all'interno dei vari giochi, esiste comunque una precisa continuità temporale all'interno della serie: in che ordine quindi giocare i Metroid?

Se avete intenzione di seguire una sequenza cronologica e non l'ordine d'uscita delle singole produzioni, si parte allora con il capostipite per NES, del quale è disponibile anche un remake per GBA, Metroid Zero Mission, che aggiunge alcuni interessanti dettagli alla storia originale. Dopo l'originale Metroid ha inizio la saga di Metroid Prime, da seguire in quest'ordine: il primo capitolo, Metroid Prime Hunters per DS, Metroid Prime 2 Echoes e Metroid Prime 3 Corruption. Si chiude questa parentesi con Metroid Prime Federation Force, unico gioco della serie a non avere Samus come protagonista.

Gli eventi proseguono quindi con Metroid II The Return of Samus, uscito originariamente su Game Boy e del quale esiste un remake su Nintendo 3DS intitolato Metroid Samus Returns. La storia va avanti con Super Metroid, il capolavoro per Super Nintendo ancora oggi considerato da molti l'apice del franchise, al quale si ricollega poi Metroid Other M per Wii, le cui vicende sono strettamente collegate a quanto raccontato nel gioco SNES. Il penultimo episodio in ordine cronologico è il già citato Metroid Fusion, per poi chiudere con il nuovo arrivato Metroid Dread, che riprenderà la storia esattamente da dove si era fermata 19 anni prima.

Avete un gran bel da fare per scoprire fino in fondo una delle serie Nintendo più amate di sempre. Intanto eccovi tutto quello che c'è da sapere su Metroid Dread. E per vederlo al massimo della forma, eccovi un'ora di gameplay di Metroid Dread su Switch OLED.