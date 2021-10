Metroid Other M torna in tendenza grazie al successo di Dread

Metroid Other M è stato pubblicato nel 2010 su Nintendo Wii, sviluppato in collaborazione con il Team Ninja, il gioco è stato un flop commerciale ed è stato accolto tiepidamente dalla critica. Il successo di Metroid Dread ha riportato però tra i trending topic su Twitter proprio il dimenticato Metroid Other M...

Other M ha generato oltre 65.000 Tweet in poche ore finendo tra i trending topic di Twitter, inoltre su Reddit R/Metroid sono nate molte discussioni sul gioco. All'epoca Other M non ha convinto pubblico e critica, in tanti hanno accusato il Team Ninja di aver scritto una storia poco accattivante e la Samus "non canonica" non è riuscita a conquistare i giocatori, tuttavia a dieci anni di distanza la percezione sul progetto sembra essere cambiata.

Sebbene ci sia chi continua a giudicare Metroid Other M un gioco mediocre, altri hanno cambiato idea e sottolineano come Other M possedesse in realtà una sua personalità unica, certamente un piglio diverso rispetto ai precedenti giochi di Metroid ma non per questo meno interessante.

Metroid Other M è stato lanciato nel 2010 su Wii e non è reperibile su altre piattaforme o in formato digitale su Switch, l'unico modo per giocarci dunque è recuperare una copia per vecchia console Nintendo.