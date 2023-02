Metroid Prime 2 e 3 Remastered, parla Emily Rogers: esistono ancora?

Già nel novembre del 2021, Emily Rogers parlava di Metroid Prime: Remastered, prevedendo il futuro ritorno del gioco di Retro Studios sui lidi di Nintendo Switch.

In seguito al lancio a sorpresa del titolo, ora disponibile sulla console ibrida, la nota insider torna a discutere del futuro di Samus Aran. Stando a quanto riportato da Emily Rogers - generalmente molto ben informato sul mondo Nintendo -, tra 2017 e 2018 Nintendo avrebbe ottenuto da Retro Studios il via libera per avviare un'operazione di rifacimento dell'intera trilogia di Metroid Prime.

Stando all'insidera, all'epoca l'idea era quella di pubblicare inizialmente il solo Metroid Prime, per poi utilizzarne gli asset e l'impianto ludico come base di partenza per un secondo pacchetto contenente sia Metroid Prime 2 sia Metroid Prime 3. Tutto ciò, tuttavia, avveniva prima dello scoppio della pandemia e della decisione di Nintendo di affidare Metroid Prime 4 - originariamente nelle mani di un team mai svelato - alla stessa Retro Studios.



Le due circostanze, osserva Emily Rogers, potrebbero aver mutato radicalmente i piani di Nintendo. Prova di un rallentamento del progetto sarebbero le tempistiche di sviluppo di Metroid Prime: Remastered. Secondo le informazioni dell'insider, il gioco sarebbe infatti entrato in fase di QA/Testing solamente nell'estate 2022. Di conseguenza, in assenza di una finestra di lancio per Metroid Prime 4, Emily Rogers si dichiara alquanto incerta in merito alla possibilità di assistere alla prossima pubblicazione di Metroid Prime 2: Remastered e Metroid Prime 3: Remastered.