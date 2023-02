Metroid Prime 2 e 3 su Switch saranno porting e non remastered? Jeff Grubb dice di sì

L'arrivo di Metroid Prime Remastered su Nintendo Switch al termine del Nintendo Direct di febbraio 2023 ha riacceso l'entusiasmo dei giocatori verso l'iconica serie con protagonista Samus Aran.

Come confermato nella nostra recensione di Metroid Prime Remastered, la riedizione del classico uscito originariamente su GameCube nel 2002 si è presentata in splendida forma per la gioia sia dei neofiti che dei fan di lunga data, ed ora viene spontaneo chiedersi se Nintendo riserverà lo stesso trattamento anche agli altri due giochi della trilogia. I rumor sulla possibile esistenza di Metroid Prime 2 e 3 Remastered hanno iniziato a circolare nei giorni immediatamente successivi l'uscita di Metroid Prime Remastered, ed ora resta da capire se vedranno la luce in futuro.

Ma il ritorno degli altri due titoli avverrà sotto forma di remastered o di semplice porting? Sulla questione ha detto la sua il noto insider e giornalista Jeff Grubb che, quotando il messaggio di un suo follower su Twitter, ha ribadito quanto da lui già detto in passato: Metroid Prime 2 e 3 arriveranno su Switch, ma non saranno delle vere e proprie remastered sullo stile del primo episodio. "Quando Jeff Grubb parlò per la prima volta di Metroid Prime Remastered, aggiunse che anche Metroid Prime 2 e 3 erano in arrivo, solo non pienamente rimasterizzati", ha affermato il follower, a cui Grubb ha semplicemente risposto "corretto".

Sebbene per adesso si rimane nell'ambito delle semplici ipotesi, non è affatto da escludere che anche gli altri due Metroid Prime principali possano vedere la luce sulla popolare console ibrida in futuro, qualunque sia la loro forma. E con il successo che Metroid Prime Remastered sta già ottenendo, può essere che Nintendo ci stia già pensando sul serio.