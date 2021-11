Metroid Prime 2 in origine aveva un multiplayer più complesso: parla il level designer

Mentre si avanza l'ipotesi che Metroid Prime 4 potrebbe non uscire nel 2022, per ingannare l'ormai lunghissima attesa nei confronti del nuovo episodio continuano ad emergere nuovi retroscena sullo sviluppo dei precedenti capitoli della serie usciti su GameCube e Wii.

Dopo aver scoperto che Nintendo considerava troppo sensuale la voce di Samus in Metroid Prime, adesso Kynan Pearson, che ha lavorato al franchise come level designer e lead designer, rivela un curioso retroscena sulle feature multiplayer di Metroid Prime 2 Echoes, il titolo uscito originariamente sul Cubo nel 2004. La componente multigiocatore del secondo episodio permetteva fino ad un massimo di 4 giocatori di darsi battaglia in split-screen attraverso sei diverse arene e tramite due modalità di gameplay. In origine, però, Echoes avrebbe dovuto consentire agli utenti di personalizzare le mappe.

"Abbiamo avuto l'idea di introdurre dei modificatori per le mappe, potevi aggiungere meccaniche ed ostacoli di ogni genere che avrebbero comportato dei cambiamenti dinamici. Sostanzialmente questi modificatori scelti dai giocatori avrebbero cambiato radicalmente la struttura delle mappe", spiega Pearson, che aggiunge come tali meccaniche avrebbero permesso agli sviluppatori di "implementare molte idee intelligenti per fare in modo che queste mappe divenissero livelli enormemente cambiati rispetto al loro design di default, grazie al mix di varie feature attivate prima della partita".

La personalizzazione delle mappe non è alla fine stata implementata nella versione completa di Metroid Prime 2, sebbene poi alcune idee di base siano state riadattate per l'avventura single player del gioco. Qualora il prossimo episodio dovesse prevedere funzioni multiplayer, vi piacerebbe una simile feature in Metroid Prime 4?