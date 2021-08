Metroid Prime 2D: il gioco fan made è stato chiuso su richiesta di una grande compagnia

Più volte su queste pagine vi abbiamo parlato di Prime 2D, progetto amatoriale che si poneva l'obiettivo di dare vita ad un vero e proprio remake bidimensionale di Metroid Prime, uscito su GameCube nel 2002. Perchè parliamo al passato?

Perchè il progetto è stato ufficialmente sospeso per cause di forza maggiore, come confermato dall'autore di Prime 2D. Il motivo? Una "grossa compagnia del mondo dei videogiochi" ha chiesto e ottenuto l'interruzione dei lavori e dunque la demo è stata cancellata e non è più disponibile per il download, così come un Mp3 della colonna sonora e anche tutti i canali di comunicazione di Prime 2D sono stati oscurati.

A quanto sembra le due parti sarebbero in trattativa ma non sembrano esserci troppi margini per un ritorno di Prime 2D, a meno che gli autori non rimuovano completamente i riferimenti a Metroid dando vita ad un progetto completamente diverso. L'autore fa sapere di non essere pentito della scelta di rendere pubblica la demo, consapevole che questo avrebbe attirato i riflettori sul progetto con potenziali rischi per quanto riguarda i diritti di copyright.

Prime 2D non vedrà mai la luce dunque, a meno di clamorosi colpi di scena, ricordiamo come il progetto fosse totalmente amatoriale e senza alcun fine di lucro dal momento che gli autori non avevano alcuna intenzione di commercializzare un gioco con personaggi e marchi dei quali non detengono i diritti.