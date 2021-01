Metroid Prime 4, aspettando l'uscita: il set LEGO potrebbe diventare realtà

Nell'autunno dello scorso anno, Fall Guys e Animal Crossing: New Horizons erano diventati protagonisti di set LEGO dedicati, proposti dagli appassionati nell'ambito del progetto LEGO Ideas.

L'iniziativa vede la celebre azienda produttrice dei mattoncini colorati chiedere agli appassionati di scatenare la propria creatività per proporre set che vorrebbero veder diventare realtà. Un portale dedicato accoglie le creazioni, che possono poi essere votate come meritevoli dal resto dell'utenza. Una volta raggiunti i 10.000 voti, i set vengono presi in considerazione da LEGO, che può eventualmente decidere di avviarne la produzione su larga scala, evento già verificatosi in passato.

Ebbene, tra i candidati che potrebbero rivelarsi degli dell'attenzione del colosso della Danimarca figura ora anche un set dedicato alla serie Metroid e a Samur Aran. Composto da circa un migliaio di mattoncini, il progetto ricrea l'astronave della saga così come proposta in Metroid II: Return of Samus, mentre la figure rappresentante la protagonista della serie Nintendo è ispirata a Metroid: Samus Returns per Nintendo 3DS, la più recente produzione legata all'IP. Direttamente in calce a questa news, potete visionare alcune immagini del set: cosa ve ne pare? Al momento, il progetto conta oltre 8.000 voti ed è dunque molto vicino a raggiungere il traguardo dei 10.000!