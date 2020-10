Metroid Prime 4, ancora assunzioni: Producer di GTA si unisce a Retro Studios

Di recente un nuovo Director si è unito a Retro Studios, portando con sé la propria esperienza pluriennale nel settore, sviluppata con la realizzazione di titoli della serie DOOM, COD e WarHawk.

Ora, la software house texana acquisisce un nuovo prestigioso tassello al proprio staff, con l'ingresso di Marisa Palumbo nella famiglia di sviluppatori. Veterana del settore videoludico, la professionista ha lavorato ad Overwatch in Blizzard Entertainment per circa sei anni, per poi fare il suo ingresso tra le fila della prestigiosa Rockstar Games. Qui, Marisa Palumbo ha rivestito il ruolo di Producer per addirittura dieci anni. Tra le produzioni alle quali ha collaborato spiccano nomi di prestigio, tra i quali possiamo citare Grand Theft Auto IV, L.A. Noire, Max Payne 3, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption e Man Hunt 2.



Un nuovo talento attivo nel settore dei giochi tripla A si unisce così al team di sviluppatori in forze presso gli uffici di Retro Studios. La software house texana, seppur con grande riserbo, sta procedendo con i lavoro su Metroid Prime 4, nuovo capitolo dell'iconica saga Nintendo. Al momento, non vi è stato modo per il team di condividere dettagli sulla prossima avventura di Samus Aran, con la data di uscita di Metroid Prime 4 ancora ignota.