Metroid Prime 4, ancora assunzioni per Retro Studios: cercasi sviluppatori su ArtStation

In seguito all'avvistamento del nuovo artwork a tema Metroid pubblicato da Retro Studios, gli appassionati delle avventure di Samus Aran hanno ripreso a sperare nella condivisione di aggiornamenti sullo sviluppo del sequel.

Al momento, tuttavia, tutto tace sul fronte della software house texana, impegnata sulla saga Nintendo ormai da diverso tempo. Non si riduce tuttavia l'impegno degli autori sul fronte del comparto produttivo, con Retro Studios attualmente in cerca di nuovi collaboratori. In particolare, sono stati avvistati annunci di lavoro proposti dalla software house sui lidi di ArtStation.

Tramite la campagna che trovate in calce a questa news, il team di Retro Studios ha infatti comunicato di essere in cerca di diverse figure professionali da introdurre nella propria squadra. Principalmente, Retro Studios mira ad includere nella software house nuovi Technology Engineer, Tools Engineer, Environment Terrain Artist, Environment Artist, User Interface Scripter, User Interface Artist, Material Artist, Environment Designer, Character Artist e Concept Artist. Nel corso degli ultimi anni, il team texano ha più volte ampliato il proprio personale, proprio per supportare la realizzazione del titolo Nintendo.



Nel gennaio del 2022, è caduto il terzo anniversario dell'annuncio di Metroid Prime 4, ma da allora non vi sono stati ancora annunci significativi per quanto riguarda una finestra di lancio dell'attesissima esclusiva per Nintendo Switch.