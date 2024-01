Metroid Prime 4: cinque anni dal riavvio dello sviluppo, cinque anni senza notizie

Era il lontano 25 gennaio 2019 quando Nintendo pubblicava su YouTube un video intitolato "Aggiornamento sullo sviluppo di Metroid Prime 4 per Nintendo Switch" e da allora sul gioco è calato il silenzio totale.

La descrizione del video recita "Shinya Takahashi, Senior Managing Executive Officer, ha degli aggiornamenti sullo sviluppo di Metroid Prime 4 per Nintendo Switch."

Gli aggiornamenti in questione riguardavano il riavvio dello sviluppo di Metroid Prime 4 sotto la guida di Retro Studios, inizialmente infatti gli autori della trilogia di Metroid Prime non erano alla guida del progetto, affidato si mormora ad un team appositamente creato a Singapore da Nintendo e Bandai Namco.

Lo studio in questione non sembra però essere riuscito a replicare l'essenza di Metroid Prime e Nintendo decide di affidare nuovamente la serie ai suoi creatori. Fino a qui tutto bene, sono trascorsi però cinque anni e di Metroid Prime 4 non abbiamo visto ancora nulla, neanche un singolo screenshot o un breve teaser.

Si dice che lo sviluppo di Metroid Prime 4 sia nelle fasi finali e che il gioco sia pronto ad uscire presumibilmente su Switch e sulla prossima console Nintendo come titolo di lancio, tuttavia si tratta di rumor e non ci sono conferme dirette da parte di Retro Studios o della casa di Kyoto.