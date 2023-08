Metroid Prime 4 come Halo Infinite: aree immense da esplorare, parla Nick Baker

A oltre quattro anni di distanza dal riavvio dello sviluppo di Metroid Prime 4 e l'affidamento delle redini del progetto al team di Retro Studios, il noto giornalista e insider videoludico Nick Baker sembra avere interessanti anticipazioni.

In una nuova puntata del celebre format XboxEra Podcast, il co-fondatore di XboxEra ha infatti affermato di aver avuto modo di dialogare con qualcuno che ha già visto Metroid Prime 4 in azione. Ovviamente, l'insider - noto anche come Shpeshal Nick sui social - non ha rivelato l'identità delle proprie fonti, ma si è detto sinceramente entusiasta di quanto appreso.

In particolare, Nick Baker ha dichiarato che il titolo di Retro Studios non sarà probabilmente open world, pur avendo grandi ambizioni. In particolare, le sue fonti riferiscono di macro-aree davvero molto estese, da esplorare in libertà. L'imponenza dell'ambientazione di Metroid Prime 4, prosegue l'insider, ricorderebbe - a livello di primo impatto - l'effetto suscitato dal mondo di Halo: Infinite. Purtroppo, la firma di Xbox Era non ha voluto offrire ulteriori spunti, ma ha più volte dichiarato di essere davvero entusiasta di quanto appreso di recente sulla produzione Nintendo.



Al momento, come ampiamente noto, il gioco di Retro Studios non dispone di una precisa finestra di lancio, al punto che alcune voci vorrebbero Metroid Prime 4 in arrivo direttamente su Nintendo Switch 2. Tra un rumor e l'altro, non sono mancate nemmeno ipotesi su un nuovo gioco di Metroid in 2D in sviluppo presso MercurySteam.