Metroid Prime 4, l'attesa continua: 800 giorni senza novità da Nintendo

Prosegue l'attesa di Metroid Prime 4 da parte degli appassionati della saga di casa Nintendo, destinata a fare ritorno sulla console ibrida dopo moltissimi anni di assenza dalla scena videoludica.

Tuttavia, il percorso che condurrà al ritorno di Samus Aran sembra ancora essere piuttosto lontano dal compimento. Alla pubblicazione del primo teaser trailer di annuncio hanno infatti fatto seguito notizie non particolarmente positive, che hanno allontanato il momento del debutto dell'esclusiva Nintendo Switch. Nel gennaio 2019, il colosso di Kyoto annunciava infatti la decisione di riavviare completamente i lavori sulla produzione. Non soddisfatta da quanto realizzato dal team di sviluppo incaricato di Metroid Prime 4, - mai ufficialmente rivelato - Nintendo affidava nuovamente la cacciatrice di taglie alle cure di Retro Studios.



Da allora, tuttavia, il team texano non ha mai offerto dettagli specifici sul procedere dei lavori, né ha mai mostrato alcun trailer. Ebbene, quest'oggi - lunedì 5 aprile 2021 - sono esattamente 800 i giorni trascorsi senza alcuna novità su Metroid Prime 4. Un periodo di tempo estremamente lungo, del quale peraltro non vi sono al momento indicazioni in merito ad un termine: nessuna finestra di lancio è stata infatti mai comunicata per il nuovo debutto di Samus Aran.



Nell'ottobre dello scorso anno, Retro Studios ha ampliato la propria sede, con un investimento di circa mezzo milione di dollari.