Metroid Prime 4: data di uscita riportata da un retailer, ma è un placeholder

Attesissimo dai fan della saga, il nuovo capitolo delle avventure di Samus Aran è stato protagonista di un processo di sviluppo travagliato. Dopo diversi mesi dall'annuncio, Nintendo ha infatti annunciato l'intenzione di far ripartire da zero i lavori su Metroid Prime 4, affidando l'incarico a Retro Studios.

Dai tempi di questa comunicazione, tuttavia, la Casa di Kyoto non ha condiviso ulteriori aggiornamenti sul destino del gioco, del quale, ad ora, si conosce di fatto solamente il titolo. Ha destato dunque un certo stupore il recente avvistamento di una data di lancio di Metroid Prime 4 sulle pagine del rivenditore francese WTT. La scheda del gioco presente nel database del retailer indica infatti il 30 ottobre 2020 come giorno fissato per il ritorno dell'icona saga.



Difficile tuttavia pensare che si tratti di un leak: come detto, Metroid Prime 4 sino ad oggi non si è mai mostrato al pubblico, né in un vero e proprio trailer né con sequenze di gameplay. Per quanto Nintendo non sia estranea ad annunci a sorpresa, non pare probabile che il gioco possa arrivare su Nintendo Switch tra poco più di due mesi. Tanto più che, proprio di recente, Retro Studios ha pubblicato alcuni annunci di lavoro legati allo sviluppo di Metroid Prime 4.



A chiudere il cerchio, interviene infine un'ulteriore considerazione. Il 30 ottobre è una giornata già occupata da un altro titolo Nintendo: si tratta infatti della data di lancio di Pikmin 3: Deluxe.