Metroid Prime 4 esce nel 2024 secondo la fonte che ha predetto l'annuncio di Epic Mickey

Nessuno s'aspettava notizie su Metroid Prime 4 durante il Nintendo Direct di oggi 22 febbraio 2024, essendo stato dichiaratamente dedicato ai partner terze parti, tuttavia potrebbe averci ugualmente (e indirettamente) offerto un prezioso indizio.

Dopo la messa in onda del Nintendo Direct odierno, Jeff Grubb ha visto crescere il suo ottimismo in merito al possibile lancio di Metroid Prime 4 nel 2024. Il motivo è molto semplice: la presunta finestra di pubblicazione dell'attesa esclusiva sviluppata Retro Studios gli è stata spifferata dalla stessa fonte che ha correttamente predetto l'annuncio di Epic Mickey: Rebrushed. "La conferma di ciò mi rende ancor più fiducioso sul lancio di Metroid Prime 4 nel 2024. Ho ricevuto i rumor [sull'annuncio di Epic Mickey: Rebrushed, ndr] dalla stessa fonte", ha affermato Grubb nel corso della diretta che Giant Bomb ha tenuto in occasione del Nintendo Direct.

Quanto riferito dal giornalista non conferma alcunché, trattandosi di una fonte tutt'altro ufficiale, però il suo non è il primo rumor ad alimentare l'ottimismo dei fan. Sul finire del 2023 si è vociferato di una campagna marketing in preparazione, mentre a gennaio di quest'anno un insider ha affermato che Metroid Prime 4 si troverebbe nelle fasi finali dello sviluppo. Bisogna ammettere, inoltre, che il calendario delle uscite Switch risulta al momento essere sguarnito per la fine del 2024, un spot nel quale Metroid Prime ci starebbe incredibilmente bene. Staremo a vedere, nel frattempo vi consigliamo di tenere a bada gli entusiasmi poiché non c'è ancora nulla di ufficiale.