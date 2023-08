Metroid Prime 4 è ancora disperso: uscirà al lancio di Nintendo Switch 2?

Era il lontano 2017 quando Nintendo annunciò Metroid Prime 4 all'E3 con un teaser, un teaser che in realtà mostrava solamente il logo del gioco, ma tanto bastò all'epoca per scaldare gli animi. Gli anni sono passati e di Metroid Prime 4 non c'è (ancora) traccia...

Come riportato da Eurogamer.net, Nintendo ha pianificato una solida lineup per gli ultimi mesi di Switch, che include giochi come Super Mario RPG, Super Mario Bros Wonder, la riedizione di Luigi's Mansion 2 ed i nuovi giochi di WarioWare e della principessa Peach.

C'è un grande assente ed è Metroid Prime 4, scomparso dai radar dal gennaio 2019, quando Nintendo annunciò il riavvio dello sviluppo sotto la guida di Retro Studios. Il lavoro svolto fino a quel momento (si dice, da un team di Singapore creato appositamente da Nintendo e Bandai Namco) non ha soddisfatto la dirigenza e dunque via, si cancella tutto e si riparte.

Questo accadeva a gennaio del 2019, nel mezzo una pandemia globale l'anno successivo, ma dal quel momento sono passati quattro anni e di Metroid Prime 4 non abbiamo visto nemmeno un singolo screenshot. A questo punto le probabilità che il gioco esca su Switch sono davvero remote e l'ipotesi che molti sognano vede il debutto di Metroid Prime 4 su Nintendo Switch 2, disponibile come gioco della lineup di lancio alla fine del 2024.

E' una speranza, più che altro, e al momento non ci sono conferme, Nintendo ha più volte dichiarato che Metroid Prime 4 non è stato cancellato ma ad oggi non ci sono aggiornamenti sullo stato di sviluppo del progetto.