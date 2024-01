Metroid Prime 4 è nelle fasi finali dello sviluppo, secondo un rumor

Secondo quanto riportato da SuperMetalDave64 e UniversoNintendo, Retro Studios sarebbe impegnata nelle fasi finali dello sviluppo di Metroid Prime 4, titolo annunciato nel 2017 e poi riavviato a inizio 2019 con il coinvolgimento di Retro. Da allora però del progetto si sono completamente perse le tracce.

Adesso emergono però informazioni interessanti, il curriculum LinkedIn del tester Edwin Atwell svela come quest'ultimo abbia lavorato per Nintendo lo scorso anno, alla ricerca di bug e problemi in una demo di Metroid Prime 4. Atwell ha lavorato in passato come tester per vari giochi del franchise Call of Duty e non solo, ed ha una discreta esperienza come cacciatore di bug di giochi in prima persona.

Inoltre, sembra che Retro Studios stia collaborando con Next-Gen Dreams 3D per lo creazione di un trailer/teaser di debutto. Next-Gen Dreams 3D è una compagnia specializzata nella produzione di video e sequenze filmate per i videogiochi e lavora con partner come Take-Two, THQ Nordic, Microsoft Games e recentemente Retro Studios.

Questi due indizi farebbero pensare quindi ad un Metroid Prime 4 finalmente nelle fasi finali dello sviluppo e pronto ad essere mostrato al pubblico prossimamente. Lo vedremo nel 2024? Noi ci speriamo, voci indicano Metroid Prime 4 come un possibile gioco di lancio di Nintendo Switch 2 il prossimo autunno ma chiaramente non ci sono certezze di alcun tipo in merito.