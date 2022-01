Metroid Prime 4: che fine ha fatto? Tre anni fa il riavvio dello sviluppo

Il 25 gennaio 2019, Nintendo annunciava il riavvio dello sviluppo di Metroid Prime 4, sono trascorsi tre anni e un giorno dal quel momento e di Metroid Prime 4 non abbiamo più sentito parlare.

Sostanzialmente ad oggi non ci sono novità di alcun tipo sul gioco, annunciato all'E3 2017 con un logo, Metroid Prime 4 era in sviluppo presso un team mai svelato ufficialmente ma secondo rumor con base a Singapore e creato appositamente da Bandai Namco e Nintendo. Il lavoro svolto però non ha convinto la dirigenza e agli inizi del 2019 viene annunciato il riavvio del progetto con Retro Studios (autori di Metroid Prime) alla guida, una notizia accolta positivamente dal pubblico.

Di mezzo, una pandemia globale che ha sconvolto il pianeta e spazio ad altri progetti (sviluppati però da team diversi da Retro) come Metroid Samus Returns e Metroid Dread, di Metroid Prime 4 però nemmeno l'ombra. C'è da dire che i tempi sono comunque in linea con le tempistiche di produzione di un moderno gioco AAA, non sappiamo se nel 2022 Nintendo mostrerà un teaser di Metroid Prime 4, certamente il titolo non uscirà quest'anno ma un lancio nel 2023 o 2024 è certamente probabile, imprevisti permettendo.