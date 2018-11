Metroid Prime 4: la finestra di lancio è già stata decisa

Che fine ha fatto Metroid Prime 4? Una domanda ricorrente poichè dopo il primo annuncio all'E3 2017, il gioco è scomparso dai radar, non venendo mai nominato nei numerosi Nintendo Direct e nelle fiere internazionali. MP4 esiste ancora dunque?

A tranquillizzare tutti ci pensa Reggie Fils-Aime, presidente di Nintendo of America, intervistato recentemente da Mashable: "Metroid Prime 4 è in fase di sviluppo, assolutamente. Internamente abbiamo già delle aspettative su quando lo pubblicheremo, sebbene non le abbiamo ancora reso pubblica la finestra di lancio."

Secondo alcuni rumor, Metroid Prime 4 potrebbero essere uno dei protagonisti dei The Game Awards del 7 dicembre, lo scorso anno in questa occasione Nintendo annunciò Bayonetta 3 e il secondo DLC di The Legend of Zelda Breath of the Wild, in estate inoltre è circolata una foto che ritraeva Reggie in compagnia di Geoff Keighley, ideatore e conduttore dello show dicembrino...