Metroid Prime 4, i lavori procedono: Retro Studios ancora alla ricerca di personale

A sei anni dal suo annuncio, Metroid Prime 4 continua ad essere una totale incognita. La tanto desiderata nuova avventura 3D di Samus Aran è in sviluppo, ma ad oggi ancora non c'è nessuna informazione concreta sul progetto ed i suoi contenuti. Timide novità arrivano però da Retro Studios.

Lo studio texano è infatti ancora alla ricerca di nuovo personale per portare avanti i lavori sul prossimo episodio di Metroid Prime: nello specifico ci sono 9 posizioni di lavoro ancora da colmare, tra cui VFX Artist, Enviroment Artist, Technical Artist e Concept Artist. Retro Studios ribadisce inoltre di essere "attualmente nel mezzo dello sviluppo di Metroid Prime 4 per Nintendo Switch", sebbene non ci siano informazioni aggiuntive sullo status dei lavori.

Lo scorso maggio, nel suo ultimo report finanziario, Nintendo ha confermato ancora una volta che che Metroid Prime 4 uscirà su Nintendo Switch, ma a parte questo dettaglio non ha fornito alcun tipo d'indicazione sulla finestra di lancio, che resta "TBA". La comparsa della pagina di Metroid Prime 4 sul sito di Nintendo UK ha alimentato nei fan la speranza che novità concrete sul gioco siano finalmente vicine, ma per adesso tutto ancora tace.

Annunciato all'E3 2017 ed inizialmente sviluppato da Bandai Namco, nel 2019 Nintendo decide di affidare il progetto a Retro Studios, portando così ad un totale riavvio dello sviluppo. Chissà per quanto ancora proseguirà il silenzio radio.