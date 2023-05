Metroid Prime 4: Nintendo lo conferma in arrivo su Switch, ma quando esce?

All'interno del suo ultimo report finanziario, Nintendo ha confermato che Switch ha oltrepassato le 125 milioni di unità vendute ed ha aggiornato i dati di vendita dei suoi titoli. I documenti forniti dalla casa di Kyoto ci offrono anche una panoramica generale dei prossimi giochi in arrivo sulla piattaforma ibrida.

La schedule di Nintendo riguarda molteplici titoli in arrivo su Switch nel corso del prossimo anno fiscale, ma particolarmente interessante è osservare le informazioni riguardanti le sue esclusive first party. Sappiamo bene come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sia in dirittura d'arrivo il 12 maggio, ma i possessori della console attendono con particolare ansia anche il disperso Metroid Prime 4 e Pikmin 4.

Se di quest'ultimo conosciamo la data di lancio, fissata al 21 luglio di quest'anno, di Metroid Prime 4 sappiamo ancora ben poco, compreso il giorno in cui saremo finalmente in grado di provarlo con mano. Accanto al titolo troviamo un "TBA" che non aggiunge nulla rispetto a quanto sapevamo, ma il fatto che il gioco sia incluso nella schedule del nuovo anno fiscale di Nintendo lascia sperare che possa arrivare entro marzo 2024. Si tratta però di mera speculazione, e dovremo necessariamente attendere novità da Nintendo per saperne di più.

I documenti non presentano informazioni su altre uscite di Nintendo, e c'è da tenere anche in considerazione che Switch si avvia verso il suo settimo anno del ciclo vitale e comincia ad accusare un calo fisiologico che sta già portando ad un calo delle vendite hardware per la casa di Kyoto.