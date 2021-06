Metroid Prime 4: Nintendo sta 'lavorando duro' allo sviluppo

Sebbene l'annuncio di Metroid Dread sia stato uno dei momenti chiave del Nintendo Direct organizzato per l'E3 2021, ancora una volta Metroid Prime 4 è stato grande assente dell'evento digitale di Nintendo, continuando ad essere completamente avvolto nel mistero.

Un brevissimo accenno all'atteso nuovo episodio della serie tridimensionale con protagonista Samus Aran è stato però fatto da Shinya Takahashi durante il Direct, poco prima di presentare Metroid Dread. "Attualmente stiamo lavorando duramente sull'ultimo gioco della serie Metroid Prime, Metroid Prime 4, che abbiamo annunciato in precedenza", queste le scarne parole di Takahasi sullo status del prossimo episodio in sviluppo presso Retro Studios, già autori dei primi tre capitoli della serie visti su GameCube e Wii.

Negli scorsi giorni si è segnato il quarto anniversario dall'annuncio di Metroid Prime 4: è stato infatti in occasione dell'E3 2017 che la Grande N confermò al mondo lo sviluppo del nuovo capitolo, mostrando un brevissimo teaser trailer che riportava soltanto il logo della produzione. Quel logo e quel brevissimo filmato è tutto ciò che abbiamo a proposito del gioco, completamente sparito dai radar da allora. Sappiamo per certo che lo sviluppo di Metroid Prime 4 è ripartito da zero oltre due anni fa, passando sotto la supervisione di Retro Studios e scartando così tutto il lavoro svolto fino a quel momento da Bandai Namco, originariamente designato come sviluppatore del gioco. La lunga attesa continua, con la speranza che Metroid Dread possa renderla più semplice a partire dal prossimo 8 ottobre.