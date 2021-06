Metroid Prime 4 per Nintendo Switch: oggi il quarto anniversario dell'annuncio

Desiderato a lungo dai giocatori ansiosi di poter tornare a vestire i panni di Samus Aran, Metroid Prime 4 è ufficialmente in sviluppo, ma ha dovuto purtroppo affrontare un percorso produttivo alquanto travagliato.

Come rammenteranno gli appassionati, l'annuncio ufficiale di Metroid Prime 4 risale all'estate 2017, primo anno di presenza di Nintendo Switch sul mercato videoludico. Nello specifico, quest'oggi - domenica 13 giugno - cade una ricorrenza importante, che sancisce il quarto anniversario del reveal ufficiale di Metroid Prime 4. L'esclusiva per Nintendo Switch venne infatti presentato al pubblico proprio il 13 giugno 2017, con un conciso teaser trailer destinato a mostrare esclusivamente il logo della produzione.

Da allora, purtroppo, non vi sono state buone notizie per i fan della saga, con Nintendo che si è trovata nella condizione di dover far ripartire i lavori completamente da zero. A inizio 2019, veniva infatti resa nota la decisione di sottrarre Metroid Prime 4 al team di sviluppo originale, per assegnare invece il compito agli autori di Retro Studios. Il team texano ereditava così l'onere e l'onore di riportare in azione la cacciatrice di taglie di casa Nintendo.



Da allora, non si sono avuti ulteriori aggiornamenti, con il gioco che non è mai stato mostrato al pubblico. Durante lo scorso anno, ad ogni modo, si è potuta osservare una progressiva crescita di Retro Studios. Metroid Prime 4 sarà presente al Nintendo Direct E3 2021? Purtroppo, difficile dirlo!