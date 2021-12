Che fine ha fatto Metroid Prime 4 per Nintendo Switch e quando esce?

Insieme a The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, Splatoon 3 e Bayonetta 3, Metroid Prime 4 è uno dei videogiochi più attesi per Nintendo Switch ma come sappiamo lo sviluppo è stato riavviato nel 2019 e da allora non ci sono più notizie sul progetto... che fine ha fatto Metroid Prime 4?

Annunciato nell'estate del 2017, nel gennaio 2019 lo sviluppo di Metroid Prime 4 è ripartito da zero con Retro Studios alla guida del progetto, non è del tutto chiaro chi abbia guidato i lavori nella prima fase, voci parlavano di un team di proprietà di Bandai Namco e Nintendo fondato a Singapore proprio per lavorare sul nuovo Metroid, a quanto pare però le cose non sono andate per il verso giusto e il franchise è tornato in mano agli autori della trilogia di Metroid Prime.

Purtroppo non ci sono notizie concrete sul gioco, Nintendo ha ribadito di essere al lavoro su Metroid Prime 4 e il gioco è ancora privo di una finestra di lancio, con le uscite Nintendo del 2022 apparentemente già ben delineate e una lineup che vedrà (salvo ritardo) il debutto di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, Bayonetta 3, Splatoon 3 e Kirby e la Terra Perduta.

Metroid Prime 4 potrebbe uscire nel 2023 ma si tratta di una mera ipotesi dal momento che l'emergenza Covid-19 nel corso del 2020 potrebbe aver rallentato i lavori e costretto Retro Studios a rivedere la tabella di marcia. Al momento in ogni caso nulla è stato deciso sulla data di uscita e non sappiamo quando Nintendo ripresenterà ufficialmente Metroid Prime 4.