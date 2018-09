Metroid Prime 4: novità in arrivo ai The Game Awards di dicembre?

Dopo il primo annuncia all'E3 2017, di Metroid Prime 4 si sono perse le tracce ma sembra che novità sul gioco siano in arrivo entro la fine dell'anno e più precisamente ai Game Awards di dicembre, almeno secondo una speculazione circolata sul web...

Reggie Fils-Aime, Presidente di Nintendo of America, viene ritratto in una foto con Geoff Keighley (presentatore e ideatore dei The Game Awards) e fino a qui nulla di strano, sotto la giacca di Reggie si nota però una maglietta con il logo di Metroid Prime 4. Potrebbe trattarsi di un caso, o forse no, considerando la didascalia che accompagna l'immagine, ovvero "ci vediamo a dicembre!"...

Che Reggie e Geoff abbiano voluto "anticipare" l'arrivo di novità su MP4 durante l'evento dicembrino? Non è da escludere, Nintendo in passato ha utilizzato il palco dei Game Awards per importanti annunci, dunque non sarebbe così strano vedere un nuovo trailer del gioco all'evento.

Secondo gli ultimi rumor, Metroid Prime 4 sarebbe sviluppato da un neonato team di Bandai Namco con sede a Singapore, sotto la supervisione diretta di Nintendo, al momento però le due compagnie non hanno confermato o smentito queste voci, non ci resta che attendere il 6 dicembre per scoprirlo.