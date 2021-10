Metroid Prime 4 open world? Retro Studios ci aveva provato con Metroid Prime 3!

A pochi giorni di debutto dal nuovo capitolo 2D delle avventure di Samus Aran (anticipato purtroppo dalla comparsa in rete di spoiler su Metroid Dread), emergono interessanti retroscena sul passato della cacciatrice di taglie.

In occasione di un recente podcast, Bryan Walker, Director of Development e Producer di Retro Studios all'epoca della trilogia di Metroid Prime, ha in particolare raccontato della mancata svolta open world che avrebbe potuto coinvolgere il terzo capitolo. Per Metroid Prime 3: Corruption, ha svelato l'autore, il Director Mark Pacini aveva infatti immaginato un mondo molto meno lineare rispetto a quanto realizzato con Metroid Prime 2.



I concept, racconta Walker, erano molti e tra questi trovava spazio anche una vera e propria svolta open world. "Non eravamo in grado di creare molti prototipi, perché alcuni erano davvero ampi. Realizzammo una serie di prototipi per l'astronave, ma quella per l'open world era decisamente la più grande". Il team ne era entusiasta, al punto che Pacini ne realizzò una versione di carta, dipinta e rifinita in ogni dettaglio, da conservare in ufficio.



Purtroppo, i piani open world per Metroid Prime 3: Corruption non riuscirono a concretizzarsi, in parte anche a causa delle specifiche tecniche di Nintendo Wii. L'ex Retro Studios Bryan Walker ha infatti raccontato come le aspettative del team per la console fossero più elevate rispetto a quanto presentato dalla casa di Kyoto. Nonostante il ridimensionamento del progetto, ha specificato, "fummo comunque davvero molto orgogliosi di Metroid Prime 3. Si rivelò un gioco fantastico, ma sarei stato davvero curioso di assistere alle reazioni dei fan ad un'astronave più ampia e all'esperienza non lineare a cui stavamo pensando".



Che tali idee possano infine trovare spazio per la prossima avventura di Samus Aran? Per scoprirlo non resta che attendere, mentre Nintendo sta lavorando duro su Metroid Prime 4, al momento ancora privo di una finestra di lancio ufficiale.