Metroid Prime 4: la pagina del gioco appare sul sito di Nintendo UK, novità in arrivo?

Sebbene Nintendo continui a confermare nei suoi report finanziari Metroid Prime 4 come un titolo in dirittura d'arrivo su Switch, sono ormai passati anni da quando abbiamo ricevuto gli ultimi aggiornamenti ufficiali sul progetto.

Lo sviluppo travagliato di Metroid Prime 4, inziato negli studi di Bandai Namco Entertainment e ricominciato da zero tra le mani di Retro Studio, ha fatto sì che siano passati anni sin dall'annuncio del gioco. I fan continuano ad attendere con pazienza novità al riguardo, ed è possibile che la grande N si stia finalmente preparando a fornire aggiornamenti.

Come segnalato dagli utenti di Famiboards, sul sito di Nintendo UK è improvvisamente apparsa la pagina dedicata a Metroid Prime 4. Sfortunatamente non sono presenti dettagli sul gioco, e l'unica interazione possibile è quella che consente di registrarsi alla newsletter, utile per ricevere prontamente le novità sul titolo.

Nonostante l'assenza di informazioni concrete, l'avvistamento ha immediatamente riacceso le speranze dei fan, che ora vedono più probabile un nuovo reveal di Metroid Prime 4. Siamo un periodo affollato di eventi a tema videoludici, inclusi il Summer Game Fest di giovedì 8 giugno, l'Xbox Showcase di domenica 11 giugno, e a seguire l'Ubisoft Forward, il Capcom Showcase e altri ancora. Per il momento, Nintendo manca all'appello, ma sappiamo bene come la casa di Kyoto fornisca solitamente scarso preavviso per i suoi eventi Direct. La speranza, dunque, è l'ultima a morire, e rimaniamo con le antenne drizzate in attesa che Metroid Prime 4 faccia nuovamente la sua apparizione pubblica.