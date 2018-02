Metroid Prime 4 potrebbe includere una modalità multiplayer online?

Questa volta l'indiscrezione arriva da LinkedIn: secondo quanto riportato sul profilo di uno sviluppatore, sembra che Metroid Prime 4 potrebbe includere una componente online. L'attesa esclusiva per Nintendo Switch punterà anche su qualche elemento multiplayer?

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, l'utente Doctre81 di ResetEra si è accorto di un dettaglio molto interessante su LinkedIn, scoprendo che uno degli sviluppatori di Metroid Prime 4 avrebbe fatto riferimento a una componente online. Il gioco potrebbe includere una modalità multiplayer in rete, magari orientata alla co-op? Considerando le ultime tendenze del mercato, la cosa non sarebbe affatto strana.

Ad ogni modo, dal momento che si tratta di semplici speculazioni non confermate, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di ulteriori dettagli. Vi ricordiamo che Metroid Prime 4 è atteso in esclusiva per la console ibrida Nintendo tra il 2018 e il 2019, con il possibile arrivo di una Metroid Prime Trilogy per Switch fissato nel corso dell'anno