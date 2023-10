Metroid Prime 4 è più vicino del previsto? Nintendo prepara il marketing, per un rumor

A sei anni dall'annuncio arrivato durante l'E3 2017, Metroid Prime 4 è ancora disperso nel nulla, e Nintendo continua a non sbottonarsi sul progetto in mano a Retro Studios. Il silenzio della compagnia potrebbe presto cessare, stando ad un rumor ad opera di Nash Weedle.

L'insider, che per primo aveva diffuso informazioni su Metroid Dread e che ha dichiarato che i devkit di Nintendo Switch 2 sono in mano ad una software house spagnola da luglio, accende un barlume di speranza per chi desidera vedere presto in azione Metroid Prime 4.

Stando al leaker, sembra che Metroid Prime 4 sia ormai ad uno stadio dello sviluppo avanzato e che Nintendo sia quasi pronta a partire con le operazioni di marketing. "Alcune persone hanno già visto Metroid Prime 4. Una persona vicina a Retro Studios ha detto che sono nel bel mezzo della pianificazione del marketing. Questa persona ha anche detto che l'impianto tecnico del gioco è travolgente ma che ci sono anche molte nuove funzionalità giocabili".

Naturalmente bisogna prendere con le pinze quanto riportato, tuttavia si è trattato di una piccola iniezione di fiducia per i fan, che si sono subito detti sollevati da quanto dichiarato dall'insider. Vi consigliamo in ogni caso di attendere i prossimi annunci ufficiali di Nintendo.