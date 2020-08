Metroid Prime 4, Retro Studio continua ad assumere: da Lead Producer ad animatori

La notizia del rinvio di Metroid Prime 4 e della decisione di far ripartire lo sviluppo da zero affidando il progetto a Retro Studios risale all'ormai lontano gennaio 2019.

A oltre un anno e mezzo di distanza dalla comunicazione da parte di Nintendo, del ritorno di Samus Aran si sono perse le tracce. Ad oggi, nonostante alcuni teaser a tema Metroid pubblicati dalla Casa di Kyoto in occasione dell'annuncio di Paper Mario: The Origami King, il gioco non si è ancora mostrato né in trailer né in immagini ufficiali. Lo sviluppo di Metroid Prime 4, ad ogni modo, sembra proseguire a pieno regime negli studi di Retro Studios.

La software house texana, in particolare, non sembra intenzionata a cessare la propria campagna di assunzioni per incrementare le fila di professionisti al lavoro su Metroid Prime 4. Molteplici le figure ricercate dal talentuoso team. Tra queste ultime spicca ad esempio un Lead Producer, ma le competenze richieste coinvolgono anche Level Designer, Graphics Engineer, Animatori, Boss Designer, AI Designer, Lighting Artist, Concept Artist e altri.



Al momento Metroid Prime 4 è ancora privo di una finestra di lancio precisa e non è chiaro quando Nintendo deciderà di condividere con il pubblico aggiornamenti sull'attesa esclusiva Nintendo Switch.