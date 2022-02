Metroid Prime 4: Retro Studios aggiorna la cover di Twitter con Samus, qualcosa si muove?

Sono passati quasi tre anni dall'annuncio del reboot di Metroid Prime 4, nel gennaio 2019 Nintendo annunciò il riavvio dello sviluppo sotto la supervisione di Retro Studios (autori della trilogia di Metroid Prime), da allora non abbiamo saputo più nulla sullo stato del progetto.

Retro Studios ha più volte aggiornato il sito con annunci di lavoro per cercare figure professionali di vario genere ma a parte questo tutto tace. Nelle scorse ore la compagnia texana ha cambiato la copertina del proprio profilo Twitter con una immagine che ritrae Samus Aran su uno sfondo interamente blu, riprendendo i colori dominanti dell'unico artwork di Metroid Prime 4 mai pubblicato.

Probabilmente il team si sta preparando a iniziare la campagna di comunicazione e marketing ed ecco quindi che si è resa necessaria una "svecchiata" ai profili social. Non si tratta di una notizia rivoluzionaria ma certamente testimonia un piccolo passo in avanti verso il completamente del progetto e la successiva presentazione al pubblico.

Non c'è ancora una data di lancio per Metroid Prime 4, gli insider prevedono un debutto tra il 2023 e il 2024 e in questo caso una presentazione nel 2022 potrebbe non essere del tutto esclusa. Al momento però si tratta solo di ipotesi, ne scopriremo di più (forse) nel corso dei prossimi mesi.