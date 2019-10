Metroid Prime 4: Retro Studios assume uno dei designer di Master Chief e Halo

Kyle Hefley, ex dipendente di 343 Industries, è ora entrato tra le fila di Retro Studios con l'obiettivo di lavorare su Metroid Prime 4. Il nome potrebbe non dirvi molto ma Hefley ha contribuito al design del modello 3D Master Chief, degli Spartan e di altri personaggi della serie Halo.

Il design ha collaborato con Microsoft per quasi dieci anni ed ha lavorato su titoli come Halo 4, Halo 5 Guardians e Halo Infinite, il suo contributo in Retro Studios sarà utile per dare ai personaggi di Metroid Prime 4 un design chiaro e definito, che a questo punto potrebbe ispirarsi ai precedenti lavori di Kyle.

Allo stato attuale purtroppo non ci sono dettagli sullo stato del progetto, a inizio anno Nintendo ha annunciato la ripartenza dello sviluppo sotto la guida di Retro Studios, la build proposta inizialmente dal team (non è chiaro chi fosse effettivamente alla guida del progetto) non ha soddisfatto le aspettative della compagnia, da qui la decisione di ripartire da zero affidando i lavori ai creatori della serie Metroid Prime.

A seguito di quanto accaduto, Metroid Prime 4 è dunque ora (di nuovo) nelle prime fasi di sviluppo e potrebbero servire almeno altri due o tre anni per completare i lavori, il gioco potrebbe uscire alla fine del ciclo vitale di Switch oppure sul suo successore.