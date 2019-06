Metroid Prime 4: Retro Studios in cerca di un Art Director

Sono trascorsi oramai alcuni mesi da quando Nintendo ha annunciato al proprio pubblico che i lavori su Metroid Prime 4 sarebbero ripartiti da zero, con l'inclusione nel progetto del team di Retro Studios.

Nonostante il passaggio di consegne, ad ora non sono stati condivisi molti dettagli sul progetto, che resta ancora avvolto da un fitto alone di mistero. Retro Studios, tuttavia, sembra fortemente impegnata nella realizzazione del gioco, per il cui sviluppo è alla ricerca di nuovi talenti. Nel corso del mese di aprile, infatti, la software house aveva aperto un ampio numero di posizioni lavorative, al fine di ampliare il personale al lavoro su Metroid Prime 4. Ora, tramite il proprio account Twitter ufficiale, il team texano ha annunciato di essere alla ricerca di un Art Director, che possa collaborare proprio nella realizzazione di Metroid Prime 4. L'annuncio, visibile nel cinguettio che trovate in calce a questa news, non offre purtroppo alcun indizio specifico sulla direzione intrapresa per lo sviluppo della nuova avventura di Samus. Tra gli incarichi citati figurano "l'allestimento di una visione artistica e la fornitura di feedback ed indicazioni per portare avanti tale visione" e l'accertarsi che "le priorità artistiche siano definite in maniera efficace e le procedure soddisfino sia gli obiettivi di qualità artistica sia di agenda".

Purtroppo, nel corso del Nintendo Direct E3 2019, la Casa di Kyoto non ha avuto modo di condividere col pubblico aggiornamenti sull'atteso progetto per Nintendo Switch, che resta ad oggi privo di una specifica finestra di pubblicazione.