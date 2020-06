Metroid Prime 4: Retro Studios cerca un Lead Animator

Recentemente Retro Studios ha assunto veterani dell'industria provenienti da progetti di grosso calibro come Star Wars, Battlefield e Borderlands, lo studio texano sta continuando ad assumere ed è ora alla ricerca di un Lead Animator.

La figura in questione ha dalla sua un buon curriculum con progetti AAA ad ampio respiro e deve essere in grado di dialogare e comunicare costantemente con tutti i reparti produttivi della compagnia, con l'obiettivo di guidare il team dedicato alle animazioni dei progetti di Retro Studios. Tra i punti tenuti in considerazione, l'aver lavorato su IP già note e la conoscenza delle animazioni di personaggi umani e di sequenze cinematiche ad alto impatto.

Non è del tutto chiaro se il candidato lavorerà su Metroid Prime 4 o su altri giochi non ancora annunciati, la prima ipotesi però sembra essere quella più probabile, in passato si è parlato di altri progetti targati Retro Studios ma sembra che la compagnia di Austin abbia cancellato diverse produzioni per poter dedicarsi completamente alla nuova avventura di Samus.

Inizialmente affidato ad un team creato appositamente da Nintendo e Bandai Namco, Metroid Prime 4 ha visto lo sviluppo ripartire da zero nel gennaio 2019, questa volta sotto la guida di Retro Studios, già autori della trilogia di Metroid Prime uscita su GameCube e Wii.