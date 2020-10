Metroid Prime 4: Retro Studios punta forte su trama e narrazione?

Metroid Prime 4 si concentrerà su storia e narrazione in maniera più marcata rispetto alla trilogia originale, almeno questo è quanto si apprende da alcuni annunci di lavoro pubblicati recentemente da Retro Studios.

I primi tre episodi di Metroid Prime presentano una trama fortemente legata all'esplorazione ma priva di una narrazione coesa di stampo tradizionale, come si è invece cercato di fare nello spin-off Metroid Other M, sviluppato dal Team Ninja.

Retro Studios sembra ora voler cambiare questo approccio, la compagnia è alla ricerca di figure professionali che si possano occupare di "aiutare a creare scene dall'alto impatto emotivo capaci di coinvolgere il pubblico" e "dare vita a sequenze di alto profilo per elevare il livello della narrazione", come evidenziato negli annunci in questione. Recentemente Retro ha incaricato un nuovo direttore dello sviluppo per Metroid Prime 4, si tratta Dylan Jobe, veterano con alle spalle collaborazioni in progetti come DOOM, Warhawk, World of Tanks, Call of Duty Modern Warfare Remastered e Twisted Metal Black.

Metroid Prime 4 è ancora privo di una finestra di lancio, dopo il riavvio dello sviluppo a inizio 2019 Nintendo non ha mostrato materiale di alcun tipo, è difficile quindi capire quando il gioco potrebbe vedere la luce, secondo molti insider non vedremo MP4 prima della fine del 2021 o 2022 inoltrato.