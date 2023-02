Metroid Prime 4, che fine ha fatto Samus? Ancora niente finestra di lancio

Mentre trapela la possibile data di lancio di Pikmin 4, Nintendo chiude il terzo trimestre dell'anno fiscale senza dare indicazioni precise in merito al destino dello sfortunato Metroid Prime 4.

Dopo un completo reboot dello sviluppo e l'affidamento del progetto a Retro Studios, la nuova avventura di Samus Aran è sparita completamente dai radar dell'attualità videoludica. Nel presentare agli investitori gli ultimi risultati finanziari, il colosso di Kyoto ha riconfermato le date e finestre di lancio di importanti esclusive in arrivo su Nintendo Switch, ribadendo il seguente calendario:

Kirby's Return to Dream Land Deluxe: 24 febbraio 2023;

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon: 17 marzo 2023;

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: 12 maggio 2023;

Pikmin 4: 2023

Metroid Prime 4: TBA ;

; Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp: TBA;

Nessun aggiornamento dunque sul futuro di Metroid Prime 4, che potrebbe non trovare spazio sulla console ibrida nemmeno quest'anno. Latitano inoltre anche i dettagli su, rinviato in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina e oggi ancora inedito.Per il momento, i fan di Samus Aran non possono fare altro che riporre le speranze nelle indiscrezioni che vorrebbero in arrivo un nuovo Nintendo Direct a febbraio , con Metroid Prime 4 tra i possibili protagonisti.