Metroid Prime 4: secondo alcuni rumor, Bandai Namco non sarebbe al timone dello sviluppo

Da tempo si parla di Bandai Namco Studios Singapore come team incaricato di sviluppare, nuovi rumor però sembrano smentire parzialmente questa indiscrezione.

Secondo quanto riportato da EasyAllies, Bandai Namco Studios Singapore non sarebbe attualmente al timone dello sviluppo, il team in questione starebbe lavorando su Metroid Prime 4 ma solamente in un ruolo di supporto, aiutando probabilmente uno studio interno di Nintendo non meglio specificato.

Al momento, niente di quanto riportato è stato confermato da Nintendo e Bandai Namco, allo stato attualee non è chiaro chi stia effettivamente sviluppando Metroid Prime 4, restiamo quindi in attesa di chiarimenti in merito.