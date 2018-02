Metroid Prime 4 è sviluppato da Bandai Namco Studios Singapore

di Eurogamer.net ha confermato i rumor che stanno circolando da qualche settimane. Numerose fonti ritenute attendibili avrebbero infatti confermato chesia al lavoro susotto la supervisione di

Da tempo si parla di un coinvolgimento di Bandai Namco nel progetto Metroid Prime 4 e adesso i rumor sembrano aver trovato conferma. Bandai Namco Studios Singapore è un neonato team composto in larga parte da ex membri di LucasArts Singapore che hanno lavorato su numerosi titoli, tra cui Star Wars 1313.

Lo stesso studio sarebbe anche al lavoro su Ridge Racer 8 per Nintendo Switch ma questa voce non avrebbe ancora trovato conferma. Non è la prima volta che Bandai Namco collabora con Nintendo, la compagnia ha infatti sviluppato Super Smash Bros per 3DS e Wii U, oltre a Pokken Tournament. Eurogamer.net ha contatto Nintendo per ulteriori chiarimenti ma un portavoce si è limitato a dichiarare che l'azienda non commenta rumor e speculazioni.