Metroid Prime 4, sviluppo in fase avanzata? Retro Studios cerca un Product Tester

Nonostante siano passati 5 anni dal riavvio dello sviluppo di Metroid Prime 4, annunciato ufficialmente ancora prima nel corso del 2017, continua ad esserci un silenzio assordante attorno all'attesissima prossima avventura 3D di Samus Aran. Un nuovo annuncio di lavoro sembra però dare importanti indizi sullo status dei lavori.

Retro Studios è infatti alla ricerca di un Product Tester da aggiungere al proprio personale e, pur senza nominare esplicitamente Metroid Prime 4, sembra praticamente sottinteso che la compagnia abbia bisogno della risorsa per testare l'opera in sviluppo presso i loro studi dal 2019. Solitamente la figura del Product Tester assume un ruolo significativo quando lo sviluppo del gioco ha raggiunto una fase ormai avanzata ed è giocabile in larga parte se non pure nella sua interezza, in modo così da verificare la stabilità del prodotto o far emergere eventuali mancanze e problemi tecnici.

Chiaro, si tratta per adesso di semplici ipotesi considerata la prolungata mancanza di informazioni ufficiali da parte di Nintendo e Retro Studios sul nuovo Metroid Prime, ma dopo un lungo sviluppo forse si sta avvicinando il momento di scoprire dettagli concreti sull'opera. Secondo il giornalista e insider Jeff Grubb Metroid Prime 4 potrebbe divenire realtà già nel 2024, ma chissà se la Grande N non abbia in realtà nei piani una sua pubblicazione cross-gen su Nintendo Switch e Switch 2 nel 2025. Non resta che attendere una parola dalla casa di Kyoto per avere finalmente qualche certezza.