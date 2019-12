Metroid Prime 4: sviluppo in outsourcing per accelerare i tempi?

Secondo quanto riportato dallo YouTuber e insider Doctre81 (noto per aver rivelato l'esistenza di The Witcher 3 per Switch prima dell'annuncio) Retro Studios e Nintendo avrebbero contattato recentemente artisti e studi esterni per portare avanti i lavori su alcuni aspetti di Metroid Prime 4.

All'inizio del 2019 lo sviluppo di Metroit Prime 4 è ripartito da zero, non è chiaro chi sia occupato del progetto negli ultimi anni ma i progressi non hanno soddisfatto la casa di Kyoto, da qui la decisione di affidare il gioco a Retro Studios (autori della trilogia di Metroid Prime). Una mossa accolta positivamente dalla community, nonostante questo significhi ovviamente tempi di sviluppo estremamente dilatati, con il dubbio che MP4 possa essere pronto solamente per il lancio della prossima console Nintendo.

Secondo alcune testimonianze, Retro Studios starebbe ricorrendo all'aiuto di artisti e programmatori freelance per recuperare il tempo perso, affidando alcune parti del lavoro a studi e persone esterne, in particolare per quanto riguarda il design delle ambientazioni e più in generale la manodopera relativa alla programmazione.

Al momento Metroid Prime 4 è ancora privo di una finestra di lancio ma secondo alcuni rumor l'uscita potrebbe essere prevista nel 2021 o 2022, difficilmente vedremo però qualcosa di concreto nel 2020.