Metroid Prime 4: lo sviluppo è ripartito da zero con la collaborazione di Retro Studios

A sorpresa, Nintendo ha annunciato che lo sviluppo di Metroid Prime 4 è stato riavviato con la collaborazione di Retro Studios, team autore dei primi tre episodi della saga usciti su GameCube e Wii tra il 2002 e il 2007.

Da tempo non si avevano notizie su Metroid Prime 4, il gioco era in fase di sviluppo presso un nuovo team fondato appositamente da Nintendo e Bandai Namco, ad oggi però le due compagnie non hanno mostrato alcun frammento di gioco. Oggi Shinya Takahashi, responsabile dello sviluppo di Nintendo Corporation, ha confermato che lo sviluppo del titolo è stato riavviato e Metroid Prime 4 verrà "riprogettato completamente dalle fondamenta insieme agli autori della serie originale".

I risultati ottenuti fino a questo momento evidentemente non hanno soddisfatto le aspettative della casa di Kyoto, che ha deciso di ricominciare i lavori sotto la guida del producer Kensuke Tanabe e di Retro Studios. Una scelta destinata inevitabilmente ad allungare notevolmente i tempi di sviluppo del gioco, che non uscirà nel 2019 bensì viene ora posto in stato "TBA", ovvero con finestra di lancio da decidere e confermare.