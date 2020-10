Metroid Prime 4, il team cresce: mezzo milione di dollari per ampliare la sede!

Nel corso dell'ultimo anno e mezzo, Retro Studios ha condotto una continuativa campagna di assunzioni, volta ad ampliare le professionalità al lavoro sulla nuova avventura di Samus Aran.

Di recente, ad esempio, la Producer di GTA 5 si è unita al team di Metroid Prime 4. Si tratta tuttavia solamente di uno dei tanti esempi di veterani del settore videoludico che hanno deciso di entrare a far parte della software house texana. Un processo di ampliamento che evidentemente ha nel tempo dato molti frutti, tanto che Retro Studios si appresta a ampliare notevolmente la propria sede. A riferirlo è intelligence360, portale che si occupa del monitoraggio di segnali di crescita di attività produttive con sede negli Stati Uniti d'America.



Da quanto si apprende, il team di Metroid Prime 4 è pronto a compiere un investimento di ben 530.000 dollari per l'edificazione di oltre 3.700 metri quadrati di uffici. I lavori dovrebbero essere ultimati entro l'estate del prossimo anno, così da offrire a Retro Studios uno spazio più congruo per proseguire nello sviluppo del titolo destinato ad approdare in esclusiva su Nintendo Switch. La data di uscita di Metroid Prime 4 resta al momento ignota, con gli autori che hanno ereditato il progetto solamente agli inizi del 2019.