Metroid Prime 4: si unisce al team un ex sviluppatore di COD Black Ops

Sembra che i lavori sul tanto atteso Metroid Prime 4 stiano procedendo nel silenzio più totale e nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli su uno dei recenti acquisti fatti da Retro Studios, il team attualmente all'opera sul gioco.

È infatti stato ufficializzato solo di recente che lo scorso aprile si è aggiunto al team di sviluppo anche Bharathwaj ‘Bat’ Nandakumar, noto nel mondo dello sviluppo videoludico per il suo contributo a Call of Duty: Black Ops. Dobbiamo infatti a Nandakumar la creazione della Modalità Teatro del gioco, la quale ha permesso poi anche nei successivi capitoli dello sparatutto in soggettiva non solo di rivedere i replay delle partite ma anche di studiarle per migliorare le proprie prestazioni, possibilità molto utile per i giocatori professionisti. Lo sviluppatore ricopre ora il ruolo di lead engineer in Retro Studios e si tratta solo di uno dei veterani attualmente presenti negli uffici dell'azienda. Vi ricordiamo infatti che Retro Studios ha assunto veterani di Star Wars, Battlefield e Borderlands per lo sviluppo di Metroid Prime 4, che solo qualche mese fa è ripartito da zero per via di alcuni problemi riscontrati dal team durante i lavori.

Dal momento che Retro Studios cerca un Lead Animator per Metroid Prime 4, non è da escludere che a breve il team si arricchirà di qualche altro veterano dell'industria.