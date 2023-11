Metroid Prime 4 è vivo e lotta insieme a noi, ma non ha ancora una data di uscita

Dopo aver annunciato di aver venduto oltre 132 milioni di console Switch, Nintendo ha rivelato anche la lista delle prossime uscite first party previste tra il 2023 e il 2024.

Nelle scorse settimane, Nintendo ha pubblicato Super Mario Bros Wonder (19 ottobre) e WarioWare Move It (3 novembre) ma ci sono altri giochi in arrivo nel prossimo futuro, tra cui Super Mario RPG, Mario vs Donkey Kong e Princess Peach Showtime.

Nuove uscite Nintendo Switch

Super Mario RPG 17 novembre 2023

Another Code Recollection 19 gennaio 2024

Mario vs Donkey Kong 16 febbraio 2024

Princess Peach Showtime! 22 marzo 2024

Luigi's Mansion 2 HD Estate 2024

Paper Mario Il Portale Millenario- Estate 2024

Metroid Prime 4 - TBA

Nulla di nuovo in realtà dal momento che tutti i titoli della lista hanno già una data di uscita nota con l'esclusione di Luigi's Mansion 2 e Paper Mario Il Portale Millenario, attesi per l'estate 2024. Metroid Prime 4 è ancora tra noi e figura nell'elenco delle prossime uscite per Nintendo Switch, anche se come da tradizione non c'è alcuna indicazione temporale per il lancio e il gioco è in stato TBA, ovvero con data o finestra ancora da annunciare.



Uscirà mai? Secondo molti, Metroid Prime 4 è diventato un gioco di lancio per Switch 2 ma nulla vieta che possa uscire anche sulla "vecchia" Switch.