Metroid Prime 4 è ancora vivo? Nintendo lo cita nell'ultimo report finanziario

Ad oltre 5 anni di distanza dall'annuncio ufficiale, le informazioni ufficiali su Metroid Prime 4 continuano ad essere scarsissime. L'atteso ritorno della serie tridimensionale è ancora completamente avvolto nel mistero, con Nintendo che mantiene un silenzio stampa quasi totale attorno alla prossima avventura di Samus Aran.

Un minuscolo segnale arriva tuttavia dall'ultimo report finanziario diffuso dalla casa di Kyoto: nell'elenco dei giochi first-party in sviluppo ed in arrivo su Nintendo Switch nel prossimo futuro viene infatti citato anche il prossimo capitolo di Metroid Prime. A parte questo, però, non c'è molto altro da dire, se non che l'uscita del gioco continua ad essere considerata "TBA", ossia "ancora da annunciare", uno stato in cui l'opera si ritrova ormai da tempo immemore e che sembra continuerà ad affiancarlo ancora per molto tempo.

Tutti gli altri titoli dell'elenco (Kirby's Dream Buffet, Splatoon 3, Bayonetta 3, Pokémon Scarlatto e Violetto e Zelda Breath of the Wild 2) hanno date e finestre di lancio ben definite con la sola eccezione di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, anch'esso catalogato come "TBA" nonostante fosse originariamente previsto per lo scorso aprile. Tornando a Metroid, i fan dovranno continuare a pazientare ancora a lungo, nella speranza che novità concrete possano arrivare quanto prima.

Negli scorsi mesi avevano destato alcune preoccupazioni le parole di un ex membro dei Retro Studios secondo il quale a Shigeru Miyamoto non importerebbe del destino di Metroid Prime 4, sebbene il diretto interessato non abbia mai commentato tali supposizioni. Ricordiamo che nel 2019 lo sviluppo di Metroid Prime 4 è stato riavviato, ma ad oggi l'unica testimonianza concreta del gioco resta il logo, mostrato durante l'E3 dell'ormai lontano 2017.