Metroid Prime per GameCube vs remastered: che cosa cambia?

Pubblicato in digitale subito dopo il Nintendo Direct di febbraio 2023, ed in arrivo in versione fisica il prossimo 3 marzo, Metroid Prime Remastered permette ai fan di rivivere la prima, iconica avventura in 3D di Samus Aran, pubblicata per la prima volta su GameCube nel lontano 2002.

La riedizione per Nintendo Switch giunge sul mercato oltre 20 anni dopo l'uscita del capolavoro originale, presentandosi tecnicamente aggiornata e con la giocabilità esplosiva di un tempo. Essendo passato così tanto tempo tra un progetto e l'altro, è inevitabile chiedersi cosa cambia tra Metroid Prime Remastered ed il titolo del 2002, e se le modifiche sono solo estetiche o anche in termini di gameplay e contenuti.

Trattandosi per l'appunto di una remastered, come giocabilità il "nuovo" Metroid Prime non appare così diverso dal "vecchio" gioco, e le modifiche più sostanziali riguardano per l'appunto la veste grafica, che appare adesso in alta definizione, molto più curata nei dettagli e con colori più accesi e marcati. Tuttavia, come emerge nella nostra recensione di Metroid Prime Remastered, il restauro attuato da Nintendo, Retro Studios ed Iron Galaxy Studios va un poco oltre.

Ad esempio, sfruttando il maggior numero di tasti offerti dalla Switch, il sistema di controllo è stato aggiornato integrando al suo interno anche il sistema di puntamento visto sul vecchio porting per Wii tramite la Metroid Prime Trilogy (in ogni caso ecco come giocare Metroid Prime Remastered con il controller GameCube, se volete un'esperienza ancora più fedele al passato). Ridotti anche i tempi di caricamento, mentre nella versione Switch si sono persi alcuni piccoli dettagli visivi presenti su GameCube, come ad esempio gli spari di Samus che non sono più una fonte d'illuminazione.

Infine, tra gli extra è ora possibile trovare un visualizzatore di modelli 3D e una sezione incentrata sulla colonna sonora del classico Nintendo. Le differenze, dunque, non sono magari troppo marcate, ma indubbiamente il lavoro di riedizione svolto dalla casa di Kyoto è meritevole di attenzione, e riporta in scena un titolo storico al massimo della forma.