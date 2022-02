Metroid Prime HD e nuovo Fire Emblem, pronti al lancio: parla nota insider

Con l'arrivo di Bayonetta 3 su Nintendo Switch già previsto per quest'anno, la line-up di titoli esclusivi attesi sulla console ibrida si è di recente ampliata.

Nel corso dell'ultimo Nintendo Direct, il colosso di Kyoto ha infatti annunciato che l'immaginario di Xenoblade Chronicles 3 esordirà entro la fine del 2022. Sembra tuttavia che dal Sol Levante siano in dirittura di arrivo ulteriori sorprese. A lasciarlo chiaramente intendere è Emily Rogers, nota insider videoludica, tradizionalmente vicina al mondo Nintendo.

Secondo quest'ultima, in particolare, vi sarebbe già un nuovo Fire Emblem sostanzialmente pronto al debutto. Con lo sviluppo indicato come "praticamente concluso", il titolo sarebbe stato realizzato da Intelligent System nel corso degli ultimi tre anni, anche grazie al contributo di un team di supporto. Stando a quanto riferito da Emily Rogers, lo strategico potrebbe esordire sia nell'ottobre 2022 sia nei primi mesi del 2023. Secondo l'insider, il nuovo Fire Emblem potrebbe essere perfetto per arricchire il mese di lancio di Bayonetta 3, incapace - secondo la Rogers -, di reggere da sola come unica esclusiva Nintendo Switch di un mese autunnale. A quanto pare, tuttavia, vi sarebbe anche un'ulteriore ipotesi, con un misterioso Metroid Prime HD indicato come possibile sostituto del gioco di Intelligent System.



Che vi siano dunque un nuovo Fire Emblem e un Metroid Prime HD pronti all'esordio su Nintendo Switch? Non resta che attendere i prossimi Nintendo Direct!